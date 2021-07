Abdelwahed in finale dei 3000 siepi: “Sono un diesel…” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il commento a caldo dell’atleta azzurro Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di venerdì 30 luglio 2021) Il commento a caldo dell’atleta azzurro Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Eurosport_IT : Super Ahmed Abdelwahed ???????? È qualificato alla finale in 8.12.71, vicinissimo al suo personale ???????? #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA IN FINALE ???????? Ala Zoghlami e Abdelwahed volano nei 3000m siepi, out invece Osama Zoghlami nono… - news_mondo_h24 : Atletica – Tamberi vola in finale! Non tradiscono Abdelwahed e Ala Zoghlami - Eurosport_IT : L'Italia può sorridere eccome, bravi ragazzi! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam… - AttilaAzureRive : RT @Gazzetta_it: Due italiani in finale dei 3000 siepi: missione compiuta per Abdelwahed e Ala Zoghlami #Tokyo2020 -