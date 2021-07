Tommaso Zorzi rompe con Francesco Oppini, mamma Alba Parietti in soccorso del figlio (Di giovedì 29 luglio 2021) L'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è in profonda crisi: a darle il colpo di grazia potrebbe essere stata Alba Parietti intervenuta a difesa del figlio. Sembra completamente finita l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la lite tra i due ex gieffini potrebbe essere legata a frasi omofobe. Nel frattempo mamma Alba Parietti è intervenuta su Instagram e, per difendere il figlio Francesco, ha gettato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021) L'amicizia traè in profonda crisi: a darle il colpo di grazia potrebbe essere stataintervenuta a difesa del. Sembra completamente finita l'amicizia tra: la lite tra i due ex gieffini potrebbe essere legata a frasi omofobe. Nel frattempoè intervenuta su Instagram e, per difendere il, ha gettato ...

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - MangelaVilo : @loveculturale @tommaso_zorzi credo lei sappia di avere un ascendente su Zorzi, lo si è visto al Gf. Cmq mi aspetto… - mapossoono : LA VASTITÀ DEL CAZZO CHE ME NE FREGA. Written by : Tommaso Maria Zorzi #tzvip - imsadic0 : RT @sadopatico: Lungi da me difendere Tommaso Zorzi, ma fallire come essere umano significa dire ad una donna che la violenterebbero, utili… - yame3za : RT @sadopatico: Lungi da me difendere Tommaso Zorzi, ma fallire come essere umano significa dire ad una donna che la violenterebbero, utili… -