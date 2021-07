Teufel | quattro prodotti audio per l’estate

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il brand berlineseaccende la voglia di divertimento con offerte imperdibili su speaker Bluetooth e cuffie on-ear Il momento più atteso dell’anno è quasi alle porte e ci si prepara a passarlo in totale relax. Che si scelga una vacanza a bordo piscina, in esplorazione di destinazioni esotiche o in stile “staycation” nel proprio giardino, la musica è un elemento fondamentale. Per celebrare il periodo estivo,, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemidi qualità e sbarcata a dicembre anche in Italia con il proprio webshop.it, propone le sue ...