Tale e Quale Show 2021: Carlo Conti rivela come ha risolto il problema del blackface (Di giovedì 29 luglio 2021) Il conduttore di Tale e Quale Show 2021, Carlo Conti, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi è tornato a parlare della polemica circa il blackface. Il conduttore, infatti, ha rivelato che, insieme agli autori, è arrivato a una soluzione perché quest’anno non si ricada nel problema sorto lo scorso anno. Carlo Conti ha affermato: L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di ... Leggi su trashblog (Di giovedì 29 luglio 2021) Il conduttore di, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi è tornato a parlare della polemica circa il. Il conduttore, infatti, hato che, insieme agli autori, è arrivato a una soluzione perché quest’anno non si ricada nelsorto lo scorso anno.ha affermato: L’ho risolta così: tra i protagonisti ci sarà la cantante afroamericana Deborah Johnson, la figlia del musicista Wess. Sarà lei a portare in scena gli artisti di ...

