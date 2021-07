Mediobanca | ricavi record nell’esercizio 2020-2021

(Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) –chiude l’eserciziocon risultati in forte crescita, tornati su livelli pre-Covid, annunciando il ritorno al dividendo e al buyback. L’utile netto ha raggiunto gli 808 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto al precedente esercizio.per i, che si sono attestati a 2,628 miliardi di euro (+5%). In crescita di 20 punti base anno su anno il Cet1, al 16,3% (15,1% fully loaded). L’Istituto di Piazzetta Cuccia fa sapere che “può beneficiare della rimozione del divieto alla distribuzione”. Alla prossima assemblea di ottobre, subordinatamente all’autorizzazione ...

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Mediobanca, ricavi record oltre 2,6 miliardi: torna il dividendo e nuovo piano di buyback #economia… - fisco24_info : Mediobanca: in 2021 ricavi record, utile sale a 808 mln: Fatturato +5% a 2,63 miliardi. Cedola 0,66 euro, nuovo buy… - iconanews : Mediobanca: in 2021 ricavi record, utile sale a 808 mln - Affaritaliani : Mediobanca, l’utile corre a 808 milioni: ricavi sopra i 2,6 miliardi - classcnbc : MEDIOBANCA: RICAVI AI MASSIMI STORICI @mediobanca chiude esercizio con ricavi a 2,62 mld (+5% a/a) e utile netto a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediobanca ricavi

Il Cda diha approvato i risultati dell'esercizio 2020 - 2021, chiuso lo scorso 30 giugno, conai massimi storici e redditività in risalita ai livelli pre - Covid. Nel dettaglio, l' utile ...chiude l'esercizio 2020/21 con un record di, saliti a 2.628 milioni di euro (+5% sull'esercizio precedente), grazie al traino dell'accresciuta scala e redditività del wealth ...(Teleborsa) - Mediobanca chiude l'esercizio 2020-2021 con risultati in forte crescita, tornati su livelli pre-Covid, annunciando il ritorno al dividendo e al buyback. L'utile netto ha raggiunto ...Via libera da parte del consiglio di amministrazione di Mediobanca ai conti annuali dell’esercizio 2020-2021 chiusi con un utile netto di 808 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto a un anno pr ...