Mazzanti | ' si sono viste cose molte belle'

(Di giovedì 29 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Una vittoria in sicurezza per le azzurre contro l'Argentina , un match che ha tenuto a punteggio pieno la nostra nazionale e che ha confermato l'eccellente stato di forma della ...

Advertising

addictvedjuve2 : RT @Mora20La: Mi sono ripresa da Greg e vi informo che l'Italvolley femminile ha battuto 3-0 l'Argentina (25-21, 25-16, 25-15). Mazzanti ne… - mazzanti_giu : RT @SilviaTeresa14: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro a Zona Bianca, spaventato perché c'è stata una manifestazione nella sua città e sono an… - mazzanti_giu : RT @molumbe: “La terapia con il plasma costa poco, funziona benissimo, non fa miliardari. E io sono un medico di campagna, non un azionist… - PotereaiSith : RT @Mora20La: Mi sono ripresa da Greg e vi informo che l'Italvolley femminile ha battuto 3-0 l'Argentina (25-21, 25-16, 25-15). Mazzanti ne… - Mora20La : Mi sono ripresa da Greg e vi informo che l'Italvolley femminile ha battuto 3-0 l'Argentina (25-21, 25-16, 25-15). M… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazzanti sono

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta:vince ancora DIRETTA ... certo arriva quasi sempre in zona podio e riesce a mettere medaglie al collo (già due dalle gare a ...TOKYO (GIAPPONE) - Una vittoria in sicurezza per le azzurre contro l'Argentina , un match che ha tenuto a punteggio pieno la nostra nazionale e che ha confermato l'eccellente stato di forma della ...Il CT azzurro, Folie e Orro, esprimono tutta la loro soddisfazione dopo la bella prestazione dell'Italia contro l'Argentina ...La Nazionale Azzurra ottiene un'altra importante vittoria contro l'Argentina e si avvicina al traguardo finale ...