Mattarella: “Vaccinazione dovere morale e civico” (Di giovedì 29 luglio 2021) Suonano come un richiamo potente e autorevole le parole del Presidente Sergio Mattarella sulla Vaccinazione. Senso di responsabilità e spirito comunitario sono i valori a cui il Presidente della Repubblica richiama gli italiani, redarguendo chi si trincerà dietro le barricate della suggestione e della disinformazione . Uno l’obiettivo comune: uscire dalla crisi sanitaria, economica e sociale nella quale versa il Paese. L’appello di Mattarella L’appello di Mattarella è rivolto a civili e politici: tutti, nessuno escluso, devono contribuire alla rinascita del Paese. Non è ammissibile giustificare chi soffia sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Suonano come un richiamo potente e autorevole le parole del Presidente Sergiosulla. Senso di responsabilità e spirito comunitario sono i valori a cui il Presidente della Repubblica richiama gli italiani, redarguendo chi si trincerà dietro le barricate della suggestione e della disinformazione . Uno l’obiettivo comune: uscire dalla crisi sanitaria, economica e sociale nella quale versa il Paese. L’appello diL’appello diè rivolto a civili e politici: tutti, nessuno escluso, devono contribuire alla rinascita del Paese. Non è ammissibile giustificare chi soffia sul ...

