Juventus-Atalanta, amichevole in programma ad agosto (e col pubblico) (Di giovedì 29 luglio 2021) Un vero e proprio test in vista del campionato 2021-2022. L'Atalanta, con il Pordenone alle porte, il 14 di agosto affronterà la Juventus all'Allianz Stadium di Torino dopo l'ultimo incontro in quel di Reggio Emilia per la finale di Coppa Italia. La novità si appresta a scendere in campo non solo da un punto di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Atalanta con il pubblico, cosa fare per assistere alla finale di Coppa Italia Genoa Boulgoute non acquisterà la società rossoblu Le probabili ...

