“Io e Jessica dopo Temptation Island…”. A letto insieme nel villaggio, ora il tentatore Davide rompe il silenzio (Di giovedì 29 luglio 2021) insieme a Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro sono stati i protagonisti dell’edizione 2021 di Temptation Island. La coppia ha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione che durava da sette anni, con due anni di convivenza. Se prima Jessica e Alessandro erano dinamici e facevano molte cose insieme, con il passare del tempo Jessica ha iniziato a soffrire la monotonia e gli unici interessi di Alessandro, la dieta, la palestra e il cellulare. dopo un percorso abbastanza travagliato, Alessandro e Jessica sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)a Manuela e Stefano,e Alessandro sono stati i protagonisti dell’edizione 2021 diIsland. La coppia ha deciso di partecipare al viaggio nei sentimenti per mettere alla prova una relazione che durava da sette anni, con due anni di convivenza. Se primae Alessandro erano dinamici e facevano molte cose, con il passare del tempoha iniziato a soffrire la monotonia e gli unici interessi di Alessandro, la dieta, la palestra e il cellulare.un percorso abbastanza travagliato, Alessandro esono ...

Advertising

Corriere : ?? Si parte alle 13, inizia la Grecia, l’Italia in bianco «in omaggio al Giappone»: sfilerà 18esima dopo Israele e p… - NavMatteo : Strepitoso oro all'australiana Jessica Fox nello slalom canoa: è doppietta storica dopo il bronzo in kayak. Argento… - Acquis_view : Prima medaglia nella storia di San Marino, e dopo la delusione di Londra 2012 - terza in uno spareggio a tre per se… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Tiro a volo Olimpiadi 2021 - Si avvicinano le finali del trap del tiro a volo! Salgono in cattedra J… - Marydnt : @bimbadibonucci Ma serio. Dopo un mese si dice che Manu e Jessica siano state mollate dai tentatori.. Ma va? Mi spi… -