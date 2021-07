«Il virus circola più di quanto rilevato, è iniziata la quarta ondata» (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 66% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose, il 58% anche la seconda, nella fascia 12-19 anni il 30% ha avuto la prima somministrazione e il 15% ha completato il ciclo: sono i numeri forniti ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time in Senato. «Il quadro europeo vede un aumento dei contagi, la variante Delta diventerà dominante entro agosto – ha proseguito -. Anche tra i 12-17 anni la vaccinazione protegge, perché anche in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 66% della popolazione vaccinabile ha avuto la prima dose, il 58% anche la seconda, nella fascia 12-19 anni il 30% ha avuto la prima somministrazione e il 15% ha completato il ciclo: sono i numeri forniti ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, durante il question time in Senato. «Il quadro europeo vede un aumento dei contagi, la variante Delta diventerà dominante entro agosto – ha proseguito -. Anche tra i 12-17 anni la vaccinazione protegge, perché anche in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

