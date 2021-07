Francesco Oppini vs Tommaso Zorzi, interviene Alba Parietti (Di giovedì 29 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ma sembra peggiorare le cose: commenti al vetriolo per lei. Francesco Oppini vs Tommaso Zorzi, Alba Parietti interviene a difesa del figlio ma le sue parole sembrano non essere apprezzate sul web. Ormai è palese: i due ex gieffini, così tanto amici, che avevano fatto del loro Leggi su youmovies (Di giovedì 29 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. ma sembra peggiorare le cose: commenti al vetriolo per lei.vsa difesa del figlio ma le sue parole sembrano non essere apprezzate sul web. Ormai è palese: i due ex gieffini, così tanto amici, che avevano fatto del loro

Advertising

Figliadinessun0 : FRANCESCO MARIA OPPINI NON VE LO MERITATE , È TROPPO PER TUTTI E SOPRATTUTTO PER QUESTO MONDO DI MERDA - gossipblogit : Alba Parietti in difesa del figlio Francesco Oppini dopo la fine dell’amicizia con Tommaso Zorzi - infoitcultura : Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato? Alba Parietti rompe il silenzio: “Offesa… - vaanished : RT @ahnoesh: c'è gente che elogia il discorso nella storia di francesco oppini dove dice che le parole sono decontestualizzate e mi fa veni… - annamengi84 : Tommaso mette in pubblica piazza tutto Alba, com'era prevedibile, interviene a difesa del figlio Ma la colpa è d… -