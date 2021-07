Cosa sappiamo, finora, del suicidio di Giuseppe De Donno (Di giovedì 29 luglio 2021) Il nome di Giuseppe De Donno è stato scandito più volte ieri sera a Piazza del Popolo (a Roma) dove è andata in scena la fiaccolata per dire no al Green Pass e sì alla libertà di scelta sul vaccino, anche se lui si è sempre detto favorevole alla scienza e – soprattutto – alle immunizzazioni, anche contro il Covid. Il medico, che aveva approntato la terapia al plasma iperimmune per contrastare le forme più gravi di Covid, si è tolto la vita martedì pomeriggio nella sua casa di Curtatone, in provincia di Manova. E ora la Procura ha aperto un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità di terzi per quel gesto estremo. De Donno, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Il nome diDeè stato scandito più volte ieri sera a Piazza del Popolo (a Roma) dove è andata in scena la fiaccolata per dire no al Green Pass e sì alla libertà di scelta sul vaccino, anche se lui si è sempre detto favorevole alla scienza e – soprattutto – alle immunizzazioni, anche contro il Covid. Il medico, che aveva approntato la terapia al plasma iperimmune per contrastare le forme più gravi di Covid, si è tolto la vita martedì pomeriggio nella sua casa di Curtatone, in provincia di Manova. E ora la Procura ha aperto un’inchiesta per valutare eventuali responsabilità di terzi per quel gesto estremo. De, ...

