“Ci riprova con l’ex”. UeD, già arrivano novità: la bomba su Gemma Galgani è servita (Di giovedì 29 luglio 2021) Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva di ‘Uomini e Donne’. Dal prossimo 13 settembre riprenderanno le avventure di dame e cavalieri e ovviamente Gemma Galgani sarà presente in studio. Negli ultimi giorni si è fatta strada un’ipotesi negativa per lei, che rischierebbe di perdere parecchio spazio perché il pubblico si sarebbe stancato delle sue esperienze nel programma. E si darebbero più possibilità ad Isabella Ricci, che ha già dimostrato di poter essere una grande dama del programma. Ma sulla torinese è adesso spuntata una notizia clamorosa. Un’anticipazione bomba, che se confermata stupirebbe davvero tutti i telespettatori. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva di ‘Uomini e Donne’. Dal prossimo 13 settembre riprenderanno le avventure di dame e cavalieri e ovviamentesarà presente in studio. Negli ultimi giorni si è fatta strada un’ipotesi negativa per lei, che rischierebbe di perdere parecchio spazio perché il pubblico si sarebbe stancato delle sue esperienze nel programma. E si darebbero più possibilità ad Isabella Ricci, che ha già dimostrato di poter essere una grande dama del programma. Ma sulla torinese è adesso spuntata una notizia clamorosa. Un’anticipazione, che se confermata stupirebbe davvero tutti i telespettatori. ...

