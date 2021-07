Calciomercato Brescia: Donnarumma e Joronen in partenza? (Di giovedì 29 luglio 2021) Brescia - Il Brescia è tornato ad allenarsi a Torbole e si sta preparando con un mini - ritiro all'amichevole di domenica con il Mantova (appuntamento alle 18 a Desenzano). Intorno alla squadra di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 29 luglio 2021)- Ilè tornato ad allenarsi a Torbole e si sta preparando con un mini - ritiro all'amichevole di domenica con il Mantova (appuntamento alle 18 a Desenzano). Intorno alla squadra di ...

Advertising

psb_original : Calciomercato Brescia - Cellino vuole portare Hrustic alla corte di Inzaghi #SerieB - sportli26181512 : Brescia: Inzaghi chiede un centravanti ex Spezia: Il Brescia cerca un centravanti sul mercato. In alternativa all'e… - teramonews_c : Secondo @LBuconi #Santoro è vicino al #Brescia #Teramo #calciomercato - Cucciolina96251 : RT @LBuconi: #Brescia sempre più vicino #Santoro dal #Teramo. Per l’attacco #Galabinov. #calciomercato - LBuconi : #Brescia sempre più vicino #Santoro dal #Teramo. Per l’attacco #Galabinov. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Brescia Reggina è ufficiale: Per il centrocampo amaranto ecco l'esperto Hetemaj ... approda in Italia nel 2009, facendo il suo esordio in Serie B con il Brescia . Repentino il salto ... Le sue indubbie doti l'hanno fatto diventare un pezzo pregiato del calciomercato. Esperto e duttile, ...

AAA, attaccanti cercasi disperatamente: il Monza prepara un colpo a sorpresa? ATTACCANTI IN ARRIVO? Il calciomercato dei biancorossi ha visto anche diverse uscite. Dagli adii di ... Nelle ultime ore sarebbero salite anche le chance di Alfredo Donnarumma del Brescia e Junior ...

Calciomercato Brescia, grandi manovre per centrocampo e attacco IL GIORNO ? Calciomercato Brescia: addio a Joronen e Donnarumma? Tra gli arrivi possibili, invece, si parla del promettente centrocampista del Teramo Simone Santoro (21 anni). Ma trattative sarebbero in corso anche per Luca Garritano (27 anni, Chievo) e per il 25en ...

Serie B pronta a partire: è il Parma la favorita secondo i bookmakers È stato svelato nella splendida cornice di Ferrara il calendario della stagione 21/22 della Serie B. Campionato che, come ogni anno, si preannuncia.

... approda in Italia nel 2009, facendo il suo esordio in Serie B con il. Repentino il salto ... Le sue indubbie doti l'hanno fatto diventare un pezzo pregiato del. Esperto e duttile, ...ATTACCANTI IN ARRIVO? Ildei biancorossi ha visto anche diverse uscite. Dagli adii di ... Nelle ultime ore sarebbero salite anche le chance di Alfredo Donnarumma dele Junior ...Tra gli arrivi possibili, invece, si parla del promettente centrocampista del Teramo Simone Santoro (21 anni). Ma trattative sarebbero in corso anche per Luca Garritano (27 anni, Chievo) e per il 25en ...È stato svelato nella splendida cornice di Ferrara il calendario della stagione 21/22 della Serie B. Campionato che, come ogni anno, si preannuncia.