Alba Parietti contro Zorzi dopo gli interventi di Tommaso su Francesco Oppini

Leggi su biccy

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ormai è evidente che traci sia della maretta. Ieri il vincitore del Grande Fratello Vip ha pubblicato delle shade chiare dal suo profilo Twitter. Tutti aspettavamo l’intervento diun giorno di silenzio è arrivato.nelle ultime 24 ore mentre cercava di non dire nulla… “Infierirele debolezze sugli errori altrui ele persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel ...