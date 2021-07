3 modi sfiziosi per cucinare le mele e renderle specialissime

(Di giovedì 29 luglio 2021) Se siete alla ricerca di un dessert alternativo, eccovi serviti 3perle! Parliamo del frutto del peccato, che si rivela però uno dei più salutari del pianeta! Non possiede né grassi, né proteine, apporta pochissime calorie, ma è ricchissima di vitamine del gruppo B e di sali minerali. Contiene acidi citrico e malico, responsabili di una buona digestione e del perfetto funzionamento dell’intestino. Regala polifenoli utilissimi a contrastare l’attacco di radicali liberi e, quindi, a combattere l’invecchiamento cellulare. Insomma è un vero toccasana a tutto tondo e la buona notizia è che non ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : modi sfiziosi

NonSoloRiciclo

... intollerante al latte, non puòcon le altre proposte della gelateria. Sono così nati i ... Milledi gustare questo pistacchio, che sia cono, coppetta o... biscotto. Con un'altra novità ......gustare in diversi. A cominciare da un aperitivo fino ad arrivare alla pizza o alla focaccia. Un'alternativa valida è utilizzarle con la pasta. Si possono creare dei piatti davvero. Gli ...Cheesecake alla nutella, la ricetta passo dopo passo e gli ingredienti: dal mascarpone alla panna, passando per la variante per celiaci, i suggerimenti.