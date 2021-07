Turismo prova a ripartire ma per 2 italiani su 3 ancora poco valorizzato (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ tempo di vacanze e l’Italia, anche se con qualche difficoltà e con nuove regolamentazioni, riprova a ripartire sfruttando anche una delle risorse più importanti della nazione: il Turismo. Un Turismo, però, che secondo le percezioni di quasi 2 cittadini su 3, ad oggi, è ancora poco valorizzato. E’ necessario, quindi, intervenire in questa direzione puntando principalmente sulla promozione del territorio, soprattutto dopo gli effetti della pandemia e dei lockdown. Bisogna promuovere, dunque, il Paese Italia e il proprio territorio per attirare sempre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – E’ tempo di vacanze e l’Italia, anche se con qualche difficoltà e con nuove regolamentazioni, risfruttando anche una delle risorse più importanti della nazione: il. Un, però, che secondo le percezioni di quasi 2 cittadini su 3, ad oggi, è. E’ necessario, quindi, intervenire in questa direzione puntando principalmente sulla promozione del territorio, soprattutto dopo gli effetti della pandemia e dei lockdown. Bisogna promuovere, dunque, il Paese Italia e il proprio territorio per attirare sempre ...

