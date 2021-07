Traffico Roma del 28-07-2021 ore 20:00 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul tratto Urbano della A24 ripercussioni a causa di un incidente in direzione del raccordo anulare i disagi tra il bivio per il raccordo incidente comunque da poco risolto Traffico in diminuzione mentre da diverse ore un incidente avvenuto sulla via Prenestina all’altezza di via di Rocca Cencia sta provocando disagi in tutta la zona circostante incidente non ancora del tutto risolto Intanto sulla tangenziale est si era lenta a causa del Traffico tra la nuova galleria e il bivio per San Lorenzo e percussioni sul tratto Urbano della A24 in uscita da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara sul tratto Urbano della A24 ripercussioni a causa di un incidente in direzione del raccordo anulare i disagi tra il bivio per il raccordo incidente comunque da poco risoltoin diminuzione mentre da diverse ore un incidente avvenuto sulla via Prenestina all’altezza di via di Rocca Cencia sta provocando disagi in tutta la zona circostante incidente non ancora del tutto risolto Intanto sulla tangenziale est si era lenta a causa deltra la nuova galleria e il bivio per San Lorenzo e percussioni sul tratto Urbano della A24 in uscita da ...

