Sampdoria | Faggiano | «È stata lunga arrivare qui Ringrazio Ferrero»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Danielesi presenta alla: ecco le dichiarazioni del nuovo direttore sportivo blucerchiato Daniele, nuovo direttore sportivo della, si presenta. Le parole rilasciate al media ufficiale blucerchiato.– «Finalmente comincia questa avventura alla. È. Devo ringraziareperché mi ha voluto come suo collaboratore. Non posso nascondere che i messaggi di supporto che mi ha mandato mi hanno fatto piacere. Ho apprezzato. Dobbiamo essere tutti bravi, perché l’unione fa la ...

"L'attesa è stata lunga ma finalmente è cominciata la mia esperienza alla". Il nuovo direttore sportivo Danieleesordisce così dal campo sportivo di Temù, dove i blucerchiati stanno ultimando la preparazione in Alta Valle Camonica. "Ringrazio il ......non ha fretta di collocare Damsgaard e Audero, i due giocatori più quotati della rosa. ... mentre laha come obiettivo una trentina di milioni di plusvalenze. Che potrebbero essere ...VIDEO - Il nuovo direttore sportivo della Sampdoria, si è presentato in ritiro, ecco che cosa ha detto Daniele Faggiano ...Daniele Faggiano si presenta alla Sampdoria: le dichiarazioni del direttore sportivo blucerchiato – VIDEO «Finalmente comincia questa avventura alla Sampdoria. È stata lunga. Devo ringraziare Ferrero ...