Samantha D’Incà come Eluana Englaro | il problema del testamento biologico

(Di mercoledì 28 luglio 2021) «Per nostra figlia vogliamo soltanto la pace. La sua vita non è più vita è pura sofferenza. Samantha non avrebbe mai voluto un’esistenza così, in un letto di ospedale, senza più coscienza, alimentata con una sonda, tormentata dai dolori. Ha trent’anni e nessuna speranza di miglioramento. La nostra bambina non c’è più, lasciatela andare via». Sono le parole di Giorgio D’Incà e Genzianella Dal Zot, genitori di Samantha, che combattono la stessa battaglia fatta per anni dal padre di Eluana Englaro e che hanno raccontato la loro storia a Repubblica. In Italia esiste il testamento biologico, la possibilità di lasciare disposizioni per interrompere la nutrizione artificiale. Samantha non ha però lasciato indicazioni scritte in questo senso e bisogna ricostruire le sue volontà come fu per Eluana.