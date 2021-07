Red Bull: ricorso per i 10 secondi di penalità ad Hamilton (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Red Bull ha presentato ricorso alla FIA per i 10 secondi di penalità ricevuti da Lewis Hamilton. L’istanza di revisione è in programma per giovedì 29 luglio 2021. Gp Arabia Saudita: nel 2022 potrebbe essere una delle prime tappe Red Bull-ricorso: la FIA approverà? Continua la lotta tra Red Bull e Mercedes dopo il contatto alla “Copse” tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. La questione, è stata riaperta dal Collegio dei Commissari Sportivi che ha accolto la proposta del team austriaco. Il tutto, sarà discusso nella giornata di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Redha presentatoalla FIA per i 10diricevuti da Lewis. L’istanza di revisione è in programma per giovedì 29 luglio 2021. Gp Arabia Saudita: nel 2022 potrebbe essere una delle prime tappe Red: la FIA approverà? Continua la lotta tra Rede Mercedes dopo il contatto alla “Copse” tra Lewise Max Verstappen. La questione, è stata riaperta dal Collegio dei Commissari Sportivi che ha accolto la proposta del team austriaco. Il tutto, sarà discusso nella giornata di ...

