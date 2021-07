PS5 è la console più venduta di Sony con oltre 10 milioni di unità (Di mercoledì 28 luglio 2021) PlayStation 5 è la console di gioco più venduta di Sony dopo aver superato i 10 milioni di vendite in tutto il mondo. La nuova console ha raggiunto la cifra il 18 luglio, poco meno di un mese più veloce rispetto a PlayStation 4. Altri dati di vendita pubblicati da Sony includono che Spider-Man: Miles Morales ha venduto oltre 6,5 milioni di copie dal suo lancio lo scorso anno. Le esclusive come Returnal, lanciata ad aprile, ha superato le 560.000 copie, mentre Ratchet & Clank Rift Apart uscito il mese scorso ha venduto oltre 1,1 ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) PlayStation 5 è ladi gioco piùdidopo aver superato i 10di vendite in tutto il mondo. La nuovaha raggiunto la cifra il 18 luglio, poco meno di un mese più veloce rispetto a PlayStation 4. Altri dati di vendita pubblicati daincludono che Spider-Man: Miles Morales ha venduto6,5di copie dal suo lancio lo scorso anno. Le esclusive come Returnal, lanciata ad aprile, ha superato le 560.000 copie, mentre Ratchet & Clank Rift Apart uscito il mese scorso ha venduto1,1 ...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5 console più venduta di Sony! Piazzate oltre 10 milioni di unità. - Multiplayerit : PS5 a quota 10 milioni, è la console Sony venduta più velocemente nella storia - GamingTalker : PS5 ha venduto 10 milioni di unità, è la console Sony più venduta velocemente di sempre - JuanBRob : RT @Aolion10: ?Aolion?Camera Protective Cover For PS5 Console,Protect your PS5 console camera. #PS5 #Sony #PS5games #gamecollector #PS5pla… - Aolion10 : ?Aolion?Camera Protective Cover For PS5 Console,Protect your PS5 console camera. #PS5 #Sony #PS5games… -