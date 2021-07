Piazza Affari chiude in rialzo | riflettori puntati sulla Fed

Advertising

beverfood : - ForexOnlineMeIt : Seduta positiva per Piazza Affari e le altre Borse europee - tvbusiness24 : Chiude positiva #Piazza Affari in attesa della #Fed - bizcommunityit : A Piazza Affari tiene il risparmio gestito #sgr - DividendProfit : Piazza Affari, Nusco presenta domanda di ammissione su AIM Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Affari

Il Sole 24 ORE

Predominio degli acquisti in apertura di contrattazioni a. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi in leggero ribasso ma già pochi minuti dopo l'avvio delle negoziazioni, il clima era completamente cambiato con un evidente rialzo. A spingere in ...Tra le Blue Chip didel comparto sanitario, risultato positivo per Recordati , che lievita dell'1,96%. Rialzo marcato per Amplifon , che archivia la sessione in utile dell'1,48% sui ...Ha chiuso in rialzo Piazza Affari, (Ftse Mib +0,7% a 25.261 punti) pareggiando quasi il calo della vigilia (-0,8%), tra scambi in linea con le ultime due sedute per 1,8 miliardi di euro di controvalor ...Giro di boa settimanale in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso a +0,7% a 25.261 punti. In attesa dell'annuncio della Federal Reserve sui tassi, tiene banco la stagione delle trimestr ...