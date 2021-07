Nessun intervento Agcm: Serie A su Tim-Dazn al via regolarmente (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM e Dazn per la visione delle partite del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire. Tali misure L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso il procedimento cautelare relativo ad alcune clausole dell’accordo fra TIM eper la visione delle partite del campionato di calcio diA nel triennio 2021-2024. Secondo l’Autorità, alla luce delle misure presentate dai due operatori, allo stato non sussistono elementi per intervenire. Tali misure L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Nessun intervento Agcm: Serie A su Tim-Dazn al via regolarmente: L’Autorità Garante della Concorren… - CalcioFinanza : Nessun intervento da parte dell'Antitrust: la visione della Serie A su Tim-Dazn al via regolarmente… - An_Bion : La Serie A parte senza intoppi, su Tim e Dazn nessun intervento Antitrust - Il Sole 24 ORE @sole24ore… - DividendProfit : La Serie A parte senza intoppi, su Tim e Dazn nessun intervento Antitrust - GabrielParker74 : RT @fforzano: Piccola storia personale: ho fatto tre (3) sondaggi sul confronto Bonafede - Cartabia. Insulti a iosa a me, a Bonafede, a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun intervento Governare il futuro. Offrono aiuto per dimagrire, ma cercano sesso ...le mostra qualche foto di persone che dice di aver già aiutato prima e dopo il suo intervento e, ... magari, anche complice la situazione di disagio che vive non si è mostrata nuda a nessun altro, fa ...

Scrive Filippo Piccione su Marsala e il 'quarto potere' Sono certo che l'intervento di Vittorio Alfieri susciterà nei confronti di coloro che hanno a cuore ... a cominciare dal Pd, che non è riuscito a fare eleggere nessun rappresentante nella Sala delle ...

La Serie A parte senza intoppi, su Tim e Dazn nessun intervento Antitrust Il Sole 24 ORE Nigeria. Mattanza dei cristiani ad opera dei jiahdisti nel silenzio dell’occidente . e del vaticano Continua in Nigeria, e non solo in Nigeria, la sistematica eliminazione fisica e culturale della comunità cristiana. Nel 2020 sono stati uccisi oltre 3.500 cristiani e nei primi sei mesi del 2021 sono ...

La Serie A parte senza intoppi, su Tim e Dazn nessun intervento Antitrust Nessun intervento cautelare su Tim e Dazn da parte dell’Antitrust. In una nota l’Autorità ha segnalato di ritenere idonee le misure presentate dai due operatori ...

...le mostra qualche foto di persone che dice di aver già aiutato prima e dopo il suoe, ... magari, anche complice la situazione di disagio che vive non si è mostrata nuda aaltro, fa ...Sono certo che l'di Vittorio Alfieri susciterà nei confronti di coloro che hanno a cuore ... a cominciare dal Pd, che non è riuscito a fare eleggererappresentante nella Sala delle ...Continua in Nigeria, e non solo in Nigeria, la sistematica eliminazione fisica e culturale della comunità cristiana. Nel 2020 sono stati uccisi oltre 3.500 cristiani e nei primi sei mesi del 2021 sono ...Nessun intervento cautelare su Tim e Dazn da parte dell’Antitrust. In una nota l’Autorità ha segnalato di ritenere idonee le misure presentate dai due operatori ...