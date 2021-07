Advertising

infoitcultura : George Clooney, il retroscena su Elisabetta Canalis: 'La donna che mi ha fatto più ridere' - infoitcultura : George Clooney, da Amal Alamuddin a Elisabetta Canalis: tutti gli amori dell'attore - ommupiccin : @ilbuonMarco Che ne dici di un tatuaggio tribale che esce dalla camicia, correndoti sul collo come George Clooney n… - MariaMusto19 : RT @IOdonna: Se lo fa George Clooney, perché io no? - statodelsud : George Clooney, da Amal Alamuddin a Elisabetta Canalis: tutti gli amori dell’attore -

Ultime Notizie dalla rete : George Clooney

torna a parlare di Elisabetta Canalis: "Non sapete cosa mi faceva..." Il popolare attore americano è tornato a parlare della showgirl italiana, alla quale è stato legato dal 2009 al ...TUTTE LE EX DIPrima di sposare Amal,aveva già detto sì sull'altare. Una storia così datata da sembrare appartenere a un'altra epoca. Occorre infatti tornare alla fine ...Dopo l’addio a George Clooney anche Elisabetta Canalis ha ritrovato la serenità accanto al chirurgo americano Brian Perri, con cui è convolata a nozze il 14 settembre. George Clooney. George Clooney è ...Padre di due gemelli, marito felice dell’avvocatessa Amal Alamuddin, George Clooney, 60 anni, non ha dimenticato, però, i due anni passati insieme alla “nostra” Elisabetta Canalis, 42 anni, con cui è ...