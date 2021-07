(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – “a pagamento per idei presididi Nocera, Pagani, Sarno e Scafati: dal 1 gennaio 2021 si pagherà 30 euro al mese per l’abbonamento”. Laprovinciale è certa che sarà questo il risultato della “esternalizzazione del servizio di gestione delle aree” messa a bando dall’Asl. Nella lettera inviata al DG Asl Salerno contenente la richiesta “di urgente incontro”, il sindacato cita “la premessa contenuta all’interno del bando”. Riporta e scrive quanto affermato dall’Asl: “Essa riguarda i vantaggi che derivano dalla gestione ...

Advertising

anteprima24 : ** #Fials: 'I dipendenti ospedalieri pagheranno il #Parcheggio' ** - anteprima24 : ** Ospedale, #Fials segnala: 'Problema-#Stipendi per i dipendenti' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Fials dipendenti

anteprima24.it

chiede a codesta Direzione un intervento immediato atto a favorire una redistribuzione dei posti destinati aidell'Azienda oltre a prevedere un incremento dei posti dedicati ai ...L'accordo con l'Azienda sanitaria locale, sottoscritto da Aaroi, Anaao Assomed, Anrpo AcotiMedici, Fassid, Federazione Cisl Medici, Fvm e Uil Fpl, stabilisce che l'individuazione del ...Progetto pilota in Regione dell’Azienda servizi alla persona Ma il sindacato incalza su assunzioni e premio Covid ...Interviene sul luogo di un incidente stradale per prestare soccorso ma viene aggredito da due persone. E accaduto a un autista soccorritore del 118 alle dipendenze della Seus in servizio nella postazi ...