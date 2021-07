Crisanti: «Il Green Pass non serve a far calare i contagi» (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Il Green Pass è una decisione politica. Ha implicazioni giuridiche ed etiche e non posso dare un giudizio. Per quanto riguarda il mio ambito però, non credo che possa avere un grosso impatto sulla sanità pubblica. Ha sicuramente un effetto persuasivo che spingerà a vaccinarsi, ma non c’è alcuna dimostrazione scientifica che possa funzionare sul calo dei contagi. Sui luoghi di lavoro poi, la trasmissione è già molto bassa. Ma il problema è che in Italia ci stiamo arrampicando sugli specchi”. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto ai microfoni di iNews24.it, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Ilè una decisione politica. Ha implicazioni giuridiche ed etiche e non posso dare un giudizio. Per quanto riguarda il mio ambito però, non credo che possa avere un grosso impatto sulla sanità pubblica. Ha sicuramente un effetto persuasivo che spingerà a vaccinarsi, ma non c’è alcuna dimostrazione scientifica che possa funzionare sul calo dei. Sui luoghi di lavoro poi, la trasmissione è già molto bassa. Ma il problema è che in Italia ci stiamo arrampicando sugli specchi”. Andrea, direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto ai microfoni di iNews24.it, ...

Advertising

zazoomblog : Crisanti: «Il Green Pass non serve a far calare i contagi» - #Crisanti: #Green #serve #calare - CorriereCitta : Crisanti: «Il Green Pass non serve a far calare i contagi» - zazoomblog : Il green pass serve davvero a far calare i contagi? L’allarme di Crisanti a iNews24 - #green #serve #davvero… - FabioMatmos1000 : @Agenzia_Ansa Green pass? Mascherina? Distanziamento? Ma Crisanti lo sa che ci sono due americani a Capri? Quarante… - giorgiansa : Dal vero obiettivo del Green pass alla super protezione dei guariti, dagli anticorpi legati ai vaccini ai Linfociti… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Green Crisanti: 'I giovani dovrebbero vaccinarsi per tutti noi' Il Green pass 'non si sa dal punto di vista epidemiologico che impatto avrà ma trovo mortificante ... Lo ha detto Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di ...

Crisanti ai ragazzi di Giffoni: "Vaccinatevi, fatelo per il vostro futuro" È sufficiente? 'Il green pass - spiega il professore Crisanti - non è uno strumento di sanità pubblica, è uno strumento di agibilità sociale. Oppure può essere un'arma di persuasione per vaccinarsi. ...

Covid Italia, Crisanti: "Inizio di curva esponenziale" Adnkronos Il green pass serve davvero a far calare i contagi? L’allarme di Crisanti a iNews24 “Non credo che il green pass possa avere un grosso impatto sulla sanità pubblica. Ha sicuramente un effetto persuasivo che spingerà a vaccinarsi, ma non c’è alcuna dimostra ...

Green pass, uno slancio per avere più vaccinati Nella settimana dal 17 al 23 luglio si è registrato un aumento di un più 106,8 per cento di nuovi casi con una media giornaliera di 3.760 positivi e un tempo di raddoppio dei contagi di 6-7 giorni.«Ab ...

Ilpass 'non si sa dal punto di vista epidemiologico che impatto avrà ma trovo mortificante ... Lo ha detto Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di ...È sufficiente? 'Ilpass - spiega il professore- non è uno strumento di sanità pubblica, è uno strumento di agibilità sociale. Oppure può essere un'arma di persuasione per vaccinarsi. ...“Non credo che il green pass possa avere un grosso impatto sulla sanità pubblica. Ha sicuramente un effetto persuasivo che spingerà a vaccinarsi, ma non c’è alcuna dimostra ...Nella settimana dal 17 al 23 luglio si è registrato un aumento di un più 106,8 per cento di nuovi casi con una media giornaliera di 3.760 positivi e un tempo di raddoppio dei contagi di 6-7 giorni.«Ab ...