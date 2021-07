Black Panther: Wakanda Forever, online appare un video dal set (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un video girato sul set di Black Panther: Wakanda Forever mostra le scenografie create per l'atteso film della Marvel. Dal set di Black Panther: Wakanda Forever arriva un video che mostra le scenografie create per il film della Marvel. Il filmato rivela alcune statue, colonne e altri elementi scenografici che ricreano l'atmosfera dell'ormai famoso regno. Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono attualmente in corso e, per ora, non sono emersi ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ungirato sul set dimostra le scenografie create per l'atteso film della Marvel. Dal set diarriva unche mostra le scenografie create per il film della Marvel. Il filmato rivela alcune statue, colonne e altri elementi scenografici che ricreano l'atmosfera dell'ormai famoso regno. Le riprese disono attualmente in corso e, per ora, non sono emersi ...

Advertising

rivxroad : black panther, lui lo amo ma il film un po noiosetto?? - 3cinematographe : Un nuovo video che mostra il set di #BlackPanther 2: Wakanda Forever rivela un luogo familiare in fase di costruzio… - ansiaincircolo : comunque prima che me ne dimentichi HANNO NOMINATO BLACK PANTHER E HAWKEYE HO URLATO - newsmarvelitaly : ??BLACK PANTHER 2: ecco TRAPELATO un nuovo VIDEO DAL SET del film. ??Siete in hype? #blackpanther2 #blackpanther… - START1NGLINE : @martaxthistown neanche io ne ho uno preferito però ultimamente black panther e black widow -