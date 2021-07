Amichevoli in TV | ecco dove seguirle

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Trofeo Berlusconi 2021 Per le big della Serie A è tempo di, in vista della prima giornata del campionato 2021/2022 (al via il 21 agosto). La marcia di avvicinamento alle partite che contano passa anche da suggestive sfide di cartello con le big d’Europa, su tutte quelle con Barcellona e Real Madrid, e il ritorno dopo sei anni del Trofeo Berlusconi, per la prima volta senza il Milan (a sfidare la Juventus è il Monza).il calendario con date e orari dellee la diretta tv: Mercoledì 28 luglio 18.00 Inter-Crotone, diretta Sky Sport Sabato 31 luglio 16.30 Bayern Monaco-Napoli, diretta Sky Primafila 20.30 ...