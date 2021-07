Abbandono di rifiuti a Chioggia, in sei mesi più di 300 multe (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei primi sei mesi del 2021, nel territorio del Comune di Chioggia, gli ispettori ambientali di Veritas hanno elevato 316 multe per Abbandono rifiuti ed errato conferimento. Le sanzioni possono ... Leggi su veneziatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nei primi seidel 2021, nel territorio del Comune di, gli ispettori ambientali di Veritas hanno elevato 316pered errato conferimento. Le sanzioni possono ...

Advertising

merlinoontheweb : @a_salux @Selfini2 @OfficialTozzi Ma qui per le strade non c'è. Spiace se ne hai, devi chiedere spiegazioni al tuo… - SanSeveroNews : Il problema dell’immondizia ai bordi delle strade e dei marciapiedi è un fenomeno, purtroppo, molto diffuso nel sud… - CorriereAl : Il sindaco di Valenza Oddone: “Ambiente e decoro priorità assolute: al lavoro per migliorare raccolta e abbandono r… - andrea_razzini : RT @GruppoVeritas: ??Nel primo semestre 2021 ???316 multe per abbandono di #rifiuti nel territorio comunale di #Chioggia (+35% rispetto stess… - Biagiotti8 : RT @SanJacopino: Effettuata segnalazione Per abbandono #rifiuti #ingombranti Sul marciapiede viale Redi incrocio Pacini C'è anche tani… -