Temptation Island 2021 stasera il finale di una edizione tra le più “tossiche”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 luglio 2021) In principio ci faceva sorridere la voglia di queste coppie pronte a mettersi in gioco sull’Isola dell’amore. Molto protagonisti disono diventati anche dei personaggi amati grazie alla loro simpatia e a quello che hanno fatto vedere nel reality. L’vip ci ha regalato anche molti esempi, storie di chi si metteva davvero in gioco per amore. Piccoli errori, cadute, gravi mancanze. Ma mai come quest’anno si erano viste delle storie d’amore tossico, di quelle che più che a, dovrebbero essere raccontate in una puntata di Amore Criminale. E se è vero che qui non si sta parlando di uomini e ...