Si distrae e prende il controllo dell' auto che si schianta su due macchine parcheggiate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : distrae prende

corriereadriatico.it

ANCONA - Alla guida della sua auto probabilmente per una distrazione ne perde il controllo e si schianta contro due auto parcheggiate. E' successo questa mattina in zona Palombare con la Croce Gialla ...... prepara la colazione, accompagna il figlio a scuola e poila borsa per andare in ufficio. ... La English invece sisolo all'ultimo colpo, quando sa di avere già vinto. "Pazienza, ho dato ...ANCONA - Alla guida della sua auto probabilmente per una distrazione ne perde il controllo e si schianta contro due auto parcheggiate. E' successo questa mattina in zona Palombare con la ...Usare il Covid per distrarre l’opinione pubblica dalla catastrofe ambientale e climatica è una strategia ormai chiara ma non fa i conti con la natura. Possiamo mettere la testa nella sabbia, possiamo ...