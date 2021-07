Salvatore Rossi: “TIM orgogliosa di ORD nella coalizione UE” (Di martedì 27 luglio 2021) Salvatore Rossi sull’ingresso di Operazione Risorgimento Digitale nella coalizione UE per la diffusione delle competenze digitali: “Orgogliosi del riconoscimento” Salvatore Rossi, Presidente TIM, è molto soddisfatto del recente riconoscimento ottenuto da Operazione Risorgimento Digitale, il piano TIM per la digitalizzazione dell’Italia, arrivato dalla Commissione Europea. Grazie al progetto, di cui Salvatore Rossi è sempre stato uno dei maggiori promotori, TIM è stata così riconosciuta come membro attivo della UE Digital Skills and Job Coalition. “Siamo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021)sull’ingresso di Operazione Risorgimento DigitaleUE per la diffusione delle competenze digitali: “Orgogliosi del riconoscimento”, Presidente TIM, è molto soddisfatto del recente riconoscimento ottenuto da Operazione Risorgimento Digitale, il piano TIM per la digitalizzazione dell’Italia, arrivato dalla Commissione Europea. Grazie al progetto, di cuiè sempre stato uno dei maggiori promotori, TIM è stata così riconosciuta come membro attivo della UE Digital Skills and Job Coalition. “Siamo ...

