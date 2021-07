Napoli: soluzione interna per Demme (Di martedì 27 luglio 2021) La vittoria con il Pro Vercelli non è una buona notizia per i ragazzi di Spalletti. Diego Demme, vittima di un infortunio al ginocchio nell’amichevole vinta l’altro ieri, conferma il “trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro”. Almeno due mesi di stop che equivalgono a sei giornate di campionato. Il mercato del Napoli non cambia, ma l’infortunio del centrocampista italo-tedesco, Diego Demme, obbliga la dirigenza a cambiare le prospettive. Napoli: l’infortunio Demme non cambia il mercato Proprio qualche giorno fa, si ipotizzava l’uscita di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 luglio 2021) La vittoria con il Pro Vercelli non è una buona notizia per i ragazzi di Spalletti. Diego, vittima di un infortunio al ginocchio nell’amichevole vinta l’altro ieri, conferma il “trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio destro”. Almeno due mesi di stop che equivalgono a sei giornate di campionato. Il mercato delnon cambia, ma l’infortunio del centrocampista italo-tedesco, Diego, obbliga la dirigenza a cambiare le prospettive.: l’infortunionon cambia il mercato Proprio qualche giorno fa, si ipotizzava l’uscita di ...

