Nandez Inter, il Cagliari apre: ecco la formula per chiudere l’affare (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato Inter: si entra nel vivo nella trattativa per Nahitan Nandez con il Cagliari che apre alla formula preferita dai nerazzurri Deciso passo in avanti dell’Inter nella corsa a Nahitan Nandez. Contatti proficui ieri nell’ultimo incontro nella sede nerazzurra con la dirigenza del Cagliari per il centrocampista uruguaiano come scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il club sardo avrebbe fatto ufficialmente la sua richiesta: Nandez ha un costo e sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Calciomercato: si entra nel vivo nella trattativa per Nahitancon ilcheallapreferita dai nerazzurri Deciso passo in avanti dell’nella corsa a Nahitan. Contatti proficui ieri nell’ultimo incontro nella sede nerazzurra con la dirigenza delper il centrocampista uruguaiano come scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Il club sardo avrebbe fatto ufficialmente la sua richiesta:ha un costo e sarebbe ...

Advertising

DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - Gazzetta_it : #Nandez, ritardato il rientro in Italia. Un buon segnale per l’@Inter - Glongari : Nuovi contatti per #Nandez l’uscita del Direttore del #Cagliari e del l’intermediario che si occupa dell’operazione… - fcin1908it : Inter, accelerata per Nandez: Inzaghi lo aspetta, si chiude già in settimana? - sportli26181512 : L'Inter scatta per Nandez: il Cagliari apre al prestito per 5 milioni: L'Inter scatta per Nandez: il Cagliari apre… -