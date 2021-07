MotoGP 2022: Morbidelli sostituirà Vinales nel team ufficiale (Di martedì 27 luglio 2021) In un’intervista al britannico MCN Razali ha spiegato come la Casa madre abbia chiesto un suo nulla osta per lo spostamento di Morbidelli all’interno del team ufficiale. “Anche se non c’è ancora l’ufficialità, Franco dovrebbe andare a sostituire Maverick Vinales nel 2022. È un percorso naturale; del resto, è il sogno di Franco e non sarebbe giusto negargli questa opportunità. Gli abbiamo quindi dato già via libera; adesso la palla è in mano a Yamaha e VR46, che gestisce Morbidelli.” Stante il sempre più probabile ritiro di Valentino Rossi a fine stagione, il team ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) In un’intervista al britannico MCN Razali ha spiegato come la Casa madre abbia chiesto un suo nulla osta per lo spostamento diall’interno del. “Anche se non c’è ancora l’ufficialità, Franco dovrebbe andare a sostituire Mavericknel. È un percorso naturale; del resto, è il sogno di Franco e non sarebbe giusto negargli questa opportunità. Gli abbiamo quindi dato già via libera; adesso la palla è in mano a Yamaha e VR46, che gestisce.” Stante il sempre più probabile ritiro di Valentino Rossi a fine stagione, il...

