Jude, 11 anni, percorrerà 321 chilometri a piedi per sensibilizzare sui cambiamenti climatici (Di martedì 27 luglio 2021) È partito a piedi dalla sua casa nello Yorkshire per raggiugere Westminster: percorrerà, in totale, circa 321 chilometri. Jude, un bambino di 11 anni di Hebden Bridge, ha intenzione, una volta arrivato a Londra, di fare pressione sui ministri sulla necessità di una tassa sul carbonio. A febbraio è stata lanciata una petizione che chiede l'istituzione di questo tributo dalla Zero Carbon Campaign: la tassa sul carbonio, si legge nel testo della raccolta firme, «spingerebbe le industrie e le organizzazioni a ridurre le proprie emissioni di carbonio».

