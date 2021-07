Esplosione in un impianto chimico a Leverkusen, il primo bilancio è grave: un morto e persone disperse (Di martedì 27 luglio 2021) Si aggrava il bilancio della drammatica Esplosione in uno stabilimento chimico a Leverkusen. A distanza di ore dalla deflagrazione, che ha causato un’allerta alta a causa del rischio di fumi tossici, comincia a delinearsi il quadro delle vittime e dei feriti. Un morto e dispersi nell’Esplosione in fabbrica È di almeno un morto, quattro dispersi e 16 feriti il bilancio dell’Esplosione nell’impianto chimico di Leverkusen. L’impianto è situato nel Nordreno Vestfalia, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 luglio 2021) Si aggrava ildella drammaticain uno stabilimento. A distanza di ore dalla deflagrazione, che ha causato un’allerta alta a causa del rischio di fumi tossici, comincia a delinearsi il quadro delle vittime e dei feriti. Une dispersi nell’in fabbrica È di almeno un, quattro dispersi e 16 feriti ildell’nell’di. L’è situato nel Nordreno Vestfalia, ...

