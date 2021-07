(Di martedì 27 luglio 2021)ha avuto molto successo all’Isola dei Famosi ed in molti erano convinti di rivederla nelle vesti di conduttrice su Canale 5 o altri programmi Mediaset. Come si evince dai palinsesti, però, non sarà affatto così.però le ultime news sul futuro televisivo della! Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi, in tanti hanno iniziato ad apprezzare e seguire. Quest’ultima infatti è piaciuta molto ai telespettatori, e negli ultimi tempi si vociferava che Mediaset avesse deciso di affidarle un programma. La pubblicazione dei palinsesti però ha dimostrato che ...

Advertising

MondoTV241 : Elisa Isoardi torna in TV. Ecco dove la vedremo #elisaisoardi - BakshDark : #gregorelli Elisabetta Gregoraci, Elisa Isoardi, Rocio Munoz Morales con Raoul Bova e tanti altri vip: il red carpe… - pierluigicioli : @Mattiabuonocore A quando un articolo sui personaggi cascati nelle false promesse di Mediaset? Simona Ventura, Elis… - infoitcultura : Elisa Isoardi, domenica di fuoco: arriva l’annuncio inaspettato - infoitcultura : Elisa Isoardi: il doloroso addio a Matteo Salvini | Il retroscena dopo anni -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Non tutto è perduto perche pare abbia ricevuto una proposta da parte di Pier Silvio Berlusconi Dopo aver partecipato come naufraga a l'Isola dei famosi, abbandonando la rete di Stato, persi è ...Adesso potrebbe tornare per davvero in tv. Per, che ha trascorso 8 puntate in Honduras all' Isola dei Famosi , arriva una nuova chance: pare, infatti, che abbia ricevuto una proposta da parte di Cologno Monzese. Ma non si sa bene di ...Elisa Isoardi protagonista di una scommessa per i fan? I sostenitori dell’ex conduttrice de La Prova del Cuoco sono in trepidante ...Aveva annunciato un po' di tempo per sé fuori dalla TV, ma Elisa Isoardi potrebbe tornare prima di quanto pensiate!