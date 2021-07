Covid-19: la soluzione OASI per il Contact Tracing locale a favore delle imprese (Di martedì 27 luglio 2021) Il servizio PrivacyWEB offerto da OASI informatica s.a.s può contribuire concretamente al contenimento dei contagi da Covid-19, attraverso il tracciamento (Contact Tracing) in determinati luoghi in cui opera l’impresa grazie al modulo Registro Presenze. Questa funzionalità consente di registrare gli accessi in un luogo reale, sia esso pubblico o privato, nel pieno rispetto del GDPR. Infatti, se da una parte la comunicazione all’ASL (Agenzia Sanitaria locale della Regione) di contatti a rischio è fondamentale, dall’altra è importante gestire questa delicata operazione con la massima riservatezza. Il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 luglio 2021) Il servizio PrivacyWEB offerto dainformatica s.a.s può contribuire concretamente al contenimento dei contagi da-19, attraverso il tracciamento () in determinati luoghi in cui opera l’impresa grazie al modulo Registro Presenze. Questa funzionalità consente di registrare gli accessi in un luogo reale, sia esso pubblico o privato, nel pieno rispetto del GDPR. Infatti, se da una parte la comunicazione all’ASL (Agenzia Sanitariadella Regione) di contatti a rischio è fondamentale, dall’altra è importante gestire questa delicata operazione con la massima riservatezza. Il ...

