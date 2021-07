Contraffazione | 34 persone denunciate a Roma | 19 con Reddito

Advertising

Agenzia ANSA

Un'organizzazione di falsari operante a Roma nei quartieri Pigneto, Flaminio e Torre Angela è stata smantellata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato 34all'Autorità Giudiziaria capitolina per i reati di vendita di capi contraffatti e ricettazione. Le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, sotto la direzione della Procura della ...Per un nucleo composto da 4il costo sarebbe di 300 euro, mentre per 6si ... Si tratta di una pratica illegale die compravendita di documenti , che non darebbe alcuna ...Un'organizzazione di falsari operante a Roma nei quartieri Pigneto, Flaminio e Torre Angela è stata smantellata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che hanno denunciato 34 persone all'Autor ...Trentaquattro persone sono state denunciate a Roma con l'accusa di far parte di un'organizzazione di falsari operante nei quartieri Pigneto, Flaminio e Torre Angela. I reati contestati sono vendita di ...