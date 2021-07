Cava de’ Tirreni | addio a Velia Masullo | aveva 36 anni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – I funerali alle ore 10.30 di martedì 27 luglio nella basilica della Madonna dell’Olmo.de’dà così l’estremo saluto ad una delle sue figlie migliori:, 36, è deceduta nelle ore precedenti. La comunità, colpita da questa prematura scomparsa, si stringe ai parenti. La famiglia ha voluto scrivere questo messaggio sul manifesto funebre: “La nostra luce si è spenta senza di te. Non temere, ci incontriamo oltre l’arcobaleno. Somewhere over the rainbow”. Immagine tratta dalla pagina ...