Canone Rai: non più in bolletta con l’energia elettrica (Di martedì 27 luglio 2021) Presto il Canone Rai potrebbe non essere più addebitato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica, lo sta valutando il Governo il Canone Rai: presto potrebbe sparire il pagamento nella bolletta dell’elettricità. Attualmente, infatti, si paga direttamente sulla bolletta elettronica: sono 90 euro l’anno, ovvero 9 euro per 10 mesi l’anno. Era stato l’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a introdurre il pagamento del Canone Rai in bolletta come misura contro l’evasione e che ha permesso, inoltre, di abbassare il costo ... Leggi su zon (Di martedì 27 luglio 2021) Presto ilRai potrebbe non essere più addebitato direttamente sulladel, lo sta valutando il Governo ilRai: presto potrebbe sparire il pagamento nelladell’elettricità. Attualmente, infatti, si paga direttamente sullaelettronica: sono 90 euro l’anno, ovvero 9 euro per 10 mesi l’anno. Era stato l’allora presidente del Consiglio, Matteo Renzi, a introdurre il pagamento delRai income misura contro l’evasione e che ha permesso, inoltre, di abbassare il costo ...

