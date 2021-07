Camelot dopo Rousseau. Del MoVimento, nello Statuto, non resta nulla. (Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito l’intervista rilasciata ad Emanuele Buzzi dal presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio pubblicata su Il Corriere della Sera. Davide Casaleggio, com’è la sua nuova vita senza M5S? Nostalgia della politica? «Attraverso le mie competenze di innovazione digitale ho contribuito per 15 anni a costruire un MoVimento politico che ha raggiunto risultati straordinari andando tre volte al governo e raggiungendo importanti primati a livello mondiale grazie a Rousseau. Grandi successi che non lasciano spazio alla nostalgia perché è un sentimento di chi guarda al passato e ha paura di rimettersi in gioco. Ora occorre ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 27 luglio 2021) Di seguito l’intervista rilasciata ad Emanuele Buzzi dal presidente dell’AssociazioneDavide Casaleggio pubblicata su Il Corriere della Sera. Davide Casaleggio, com’è la sua nuova vita senza M5S? Nostalgia della politica? «Attraverso le mie competenze di innovazione digitale ho contribuito per 15 anni a costruire unpolitico che ha raggiunto risultati straordinari andando tre volte al governo e raggiungendo importanti primati a livello mondiale grazie a. Grandi successi che non lasciano spazio alla nostalgia perché è un sentimento di chi guarda al passato e ha paura di rimettersi in gioco. Ora occorre ...

