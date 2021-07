Altra medaglia nel sollevamento pesi: Giorgia Bordignon alza 232 kg, è argento (Di martedì 27 luglio 2021) L’Italia conquista la dodicesima medaglia delle sue Olimpiadi e lo fa di nuovo nel sollevamento pesi. Stavola è grazie alla prova di Giorgia Bordignon, che nella categoria 64 kg con un totale di 232 kg alzati ha chiuso alle spalle della canadese Charron (236 kg). medaglia di bronzo alla taiwanese Chen (230 kg). L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) L’Italia conquista la dodicesimadelle sue Olimpiadi e lo fa di nuovo nel. Stavola è grazie alla prova di, che nella categoria 64 kg con un totale di 232 kgti ha chiuso alle spalle della canadese Charron (236 kg).di bronzo alla taiwanese Chen (230 kg). L'articolo ilNapolista.

