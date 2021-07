Zaniolo junior è a casa. L’annuncio di Sara Scaperrotta

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ad aspettareJr a, di ritorno dall'ospedale, un benvenuto molto speciale fatto di palloncini azzurri, confetti e un orsacchiotto gigante. Questa la dolce sopresa per il figlio di Nicolò ...

Il 23 luglio, giorno della nascita, proprio Sara aveva condiviso una foto di baby, scrivendo: "Benvenuto al mondo amore della mia vita" . Ma ancora una volta la giovane mamma vuole mettere a ...Già,: non sarà un Wembley - boy, ma sarà l'arma in più della prossima versione di Azzurra , ... che ha riportato Chiesatra i titolari al posto di Berardi fin dalla partita successiva ...Un dolce "benvenuto" per Tommaso Zaniolo, figlio di Nicolò, arrivato a casa a 3 giorni dalla sua nascita: la giovane mamma condivide la sorpresa ...