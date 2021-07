Wall Street prudente aspetta la Fed

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Avvio di settimana all’insegna della prudenza per la borsa dicon il focus degli investitori sulla riunione della Banca centrale americana che si concluderà mercoledì, 28 luglio, dalla quale gli addetti ai lavori sperano di carpire informazioni sulla politica monetaria. Prosegue nel frattempo la stagione delle trimestrali: Tesla diffonderà i risultati dopo la chiusura odierna. Domani, sempre dopo il termine della contrattazioni, sarà la volta di Apple, Microsoft e Google. Sul fronte macroeconomico, l’agenda macro è scarsa di spunti oggi. Tra meno di mezz’ora è attesa la diffusione del dato che rappresenta le vendite di immobili ...

Piazza Affari si muove controcorrente (Ftse Mib +0,42%) rispetto alla prevalente debolezza ae degli altri listini europei dove Francorte è la peggiore ( - 0,25%), Londra cede lo 0,12% e Parigi si muove poco sopra la parità (+0,07%). Brilla Tenaris (+2,97%) e sono bene intonati i ...Come spiega alJournal Bobby Lee, fondatore e Ceo di Ballet, 'c'è stata una mancanza di buone notizie nel mercato delle criptovalute negli ultimi due mesi'. 'Ora invece - ha sottolineato -...(Teleborsa) – Avvio di settimana all’insegna della prudenza per la borsa di Wall Street con il focus degli investitori sulla riunione della Banca centrale americana che si concluderà ...Wall Street oscilla attorno ai record di chiusura testati lo scorso venerdì. La debolezza della borsa Usa si spiega con la cautela in vista della pubblicazione dei bilanci delle megatech e con l'effet ...