Valli, grandine fino a 50 centimetri: a Clusone acqua in oratorio e al museo (Di lunedì 26 luglio 2021) Ondata di maltempo in montagna: 45 interventi dei vigili del fuoco tra le 15,30 e le 20,30. A Clusone acqua in oratorio e museo, a San Pellegrino la statale. Presolana, carreggiata invasa dalle pietre. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 26 luglio 2021) Ondata di maltempo in montagna: 45 interventi dei vigili del fuoco tra le 15,30 e le 20,30. Ain, a San Pellegrino la statale. Presolana, carreggiata invasa dalle pietre.

Advertising

PiuValliTV : TROMBA D’ARIA: STRAGE DI ALBERI SULLA CICLABILE Il maltempo che si è abbattuto sulle nostre valli questa domenica… - Li_Be25 : @trescogli Sardegna brucia??qui in Lombardia frane e grandine allagamenti ?? - bizcommunityit : Maltempo su tutta la provincia: grandine prima nelle Valli, poi in città e pianura - infoitinterno : Maltempo su tutta la provincia: grandine prima nelle Valli, poi in città e pianura -