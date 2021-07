Un Posto al Sole | trama 26 luglio 2021 | Filippo è in crisi

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 26 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 26con ladie la decisione di Silvia, messa alle strette dal suo pensiero fisso.è inSe gli spoiler Unalnon lasciano dubbi su quello che sta per accadere, anche la puntata di oggi riserverà alcune sorprese interessanti.Sartori è in graveper la perdita della memoria e per non riconoscere più le persone care. Dopo essere uscito dall'ospedale si è ricongiuto con la moglie e con la ...