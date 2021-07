Tokyo 2020, scherma. Garozzo: “Non penso a niente, solo all’ultimo assalto da vincere” (Di lunedì 26 luglio 2021) La nona medaglia italiana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 porterà la firma di Daniele Garozzo. L’atleta azzurro è infatti approdato in finale nel fioretto maschile e si giocherà l’oro. Tuttavia, nei pensieri del siciliano c’è solo l’ultimo assalto: “Non sto pensando a nulla, nemmeno alla medaglia di Rio. Mi resta un ultimo assalto e farò di tutto per vincerlo. Rappresentare l’Italia è un grande onore e darò sempre il 100%, a prescindere dalla posta in palio“. Garozzo ha poi analizzato la semifinale contro il giapponese Shikine: “Sono riuscito ad impostarla come volevo. Lui è ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) La nona medaglia italiana alle Olimpiadi diporterà la firma di Daniele. L’atleta azzurro è infatti approdato in finale nel fioretto maschile e si giocherà l’oro. Tuttavia, nei pensieri del siciliano c’èl’ultimo: “Non sto pensando a nulla, nemmeno alla medaglia di Rio. Mi resta un ultimoe farò di tutto per vincerlo. Rappresentare l’Italia è un grande onore e darò sempre il 100%, a prescindere dalla posta in palio“.ha poi analizzato la semifinale contro il giapponese Shikine: “Sono riuscito ad impostarla come volevo. Lui è ...

Advertising

Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - safoorase : RT @omegawatches: OMEGA, Cronometrista Ufficiale di Tokyo 2020: siamo pronti a cronometrare i sogni olimpici. - GiogioMariani : RT @Open_gol: Nuovo caso politico alle Olimpiadi, con il secondo judoka che ha deciso di ritirarsi pur di non affrontare l'avversario israe… -